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Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» и венок к мемориалу «Мать-Родина»
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге почтил память жителей и защитников блокадного Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок», где бойцы Красной армии в годы Великой Отечественной войны сдерживали численно превосходящие силы противника, не позволяя ему приблизиться к городу.
После этого Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где возложил венок к монументу «Мать-Родина». В братских могилах здесь захоронено около полумиллиона человек — жителей и защитников города.
Напомним, что 27 января 2024 года исполнилось 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Город был окружен почти 900 дней — с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года.
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