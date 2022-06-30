Путин возложил цветы к памятнику разведчикам-нелегалам

Президент России Владимир Путин сегодня возложил цветы к памятнику разведчикам-нелегалам в штаб-квартире Службы внешней разведки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в официальном Telegram-канале.

«Сердечно поздравляю с юбилеем всех, для кого работа на этом важнейшем направлении стала призванием и судьбой, кто годами и десятилетиями вдали от Родины, без дипломатического и другого прикрытия защищал национальные интересы нашей страны, кто и сегодня проводит уникальные операции, передавая ценнейшую информацию в центр», — заметил Путин.

Визит Президента РФ в штаб-квартиру СВР приурочен к столетию российской нелегальной разведки. Сейчас ею занимается Управление «С» Службы внешней разведки.

Накануне директор СВР Сергей Нарышкин назвал в интервью РИА Новости первым полноценным структурным подразделением нелегальной разведки 1-е отделение Иностранного отдела ОГПУ, созданное в конце 1920-х годов.