Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, открывшемуся после реставрации. Об этом передает пресс-служба Кремля.
В традиционной церемонии приняли участие представители общественных объединений, молодежных и волонтерских организаций.
Сегодня, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. Ранее с праздником татарстанцев поздравил Президент РТ Рустам Минниханов.