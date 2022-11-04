Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, открывшемуся после реставрации. Об этом передает пресс-служба Кремля.

В традиционной церемонии приняли участие представители общественных объединений, молодежных и волонтерских организаций.

Фото: пресс-служба Кремля.

Сегодня, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. Ранее с праздником татарстанцев поздравил Президент РТ Рустам Минниханов.



