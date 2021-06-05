Путин возложил цветы к новому памятнику Александра III в Гатчинском дворце

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника императору Александру III, установленного на территории Арсенального каре в Большом Гатчинском дворце.

Глава государства поблагодарил всех, кто участвовал в создании памятника, а также инженеров, художников, искусствоведов и рабочих, которые реставрируют комплекс музея-заповедника «Гатчина» – в 19-м веке здесь располагалась резиденция Александра III.

Имя императора навсегда вошло в историю России и связано с важными и значимыми свершениями, многие из которых и по сей день служат Отечеству. Среди таких свершений, отметил Владимир Путин, строительство Транссибирской железнодорожной магистрали.

«Он любил Россию, жил ею, стремился сделать все для ее поступательного и уверенного развития. Для защиты интересов и укрепления российской державы в Европе и мире», — отметил Владимир Путин.

Затем он возложил цветы к подножию нового памятника и положительно оценил проделанную работу: «Скала. Человек — скала. И по делам, и по характеру».

Монумент установлен в честь 175-летнего юбилея со дня рождения царя-миротворца.