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Политика 22 июня 2024 15:32

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

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В Александровском саду в Москве в День памяти и скорби состоялось возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Участие в церемонии принял Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Участники мероприятия — ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов, глава Минобороны Андрей Белоусов — почтили память защитников Отечества минутой молчания. Церемонию продолжил торжественный марш роты почётного караула и оркестра перед мемориалом.

Затем глава государства возложил цветы к обелискам, посвященным городам-героям, и к памятному знаку в честь городов воинской славы.

#Владимир Путин #могила неизвестного солдата #возложение цветов
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