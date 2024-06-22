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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
В Александровском саду в Москве в День памяти и скорби состоялось возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Участие в церемонии принял Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
Участники мероприятия — ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов, глава Минобороны Андрей Белоусов — почтили память защитников Отечества минутой молчания. Церемонию продолжил торжественный марш роты почётного караула и оркестра перед мемориалом.
Затем глава государства возложил цветы к обелискам, посвященным городам-героям, и к памятному знаку в честь городов воинской славы.
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