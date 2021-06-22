Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Президент России Владимир Путин выступил с речью в Александровском саду и возложил венок к Могиле Неизвестного солдата, сообщает пресс-служба Кремля.

В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, офицеры Вооруженных сил РФ, учащиеся кадетской школы и участники всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

Путин также возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, признанных городами воинской славы.

В своей речи российский лидер заявил, что духовное единство, сплоченность, массовый героизм советского народа и вера в торжество справедливости стали той силой, что привела СССР к победе над нацистами. При этом он подчеркнул, что все страдания, которые пришлось вынести простым жителям Советского Союза, невозможно забыть и по сей день.

«Мы делаем и всё будем делать, чтобы наша Родина всегда была великой и могучей державой. И всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям, тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир. Вечная слава павшим за свободу и независимость Родины! Вечная им память!» — сказал российский лидер. После этого он объявил о минуте молчания.