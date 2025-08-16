Путин возложил цветы к могилам воинов СССР на Аляске, среди которых был капитан из РТ

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к могилам советских воинов на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Среди похороненных был и капитан Муберек Нуреев из РТ, пишет «Миллиард татар».

Отметим, что на этом месте похоронены военные летчики легендарной трассы АлСиб и моряки, которые участвовали в получении военных кораблей в рамках ленд-лиза.

Первым о захоронении капитана, штурмана, татарина из Атнинского района РТ написала редакция «Миллиард.Татар» еще 22 июля 2025 года.

Речь о капитане Нурееве зашла накануне после визита Путина на Аляску. Нуреев – участник проекта Алсиб — воздушной трассы между Аляской и СССР, построенной и начавшей действовать в 1942 году (трасса являлась советской частью авиатрассы по перегонке американских самолетов).

Информацию о соплеменнике обнародовали волонтеры онлайн-проекта «Русские мемориалы» и востоковед Кирилл Семенов.

По данным журналистов издания, могила Нуреева расположена на национальном кладбище форта Ричардсон (аллея 204, ID11856838). Штурман авиаэскадрильи 1-го ПАП Нуреев перегонял самолеты. Согласно данным российских ресурсов, 14 марта 1943-го произошла катастрофа: у самолета Douglas A-20 Havoc, когда тот взлетал на аэродроме МаркФилд города Ном (Аляска, США), отказали двигатели.

Нуреев родился 12 февраля 1912 года в селе Епанчино Атнинского района ТАССР. В той же деревне родился татарский богослов Шигабутдин Марджани. В 1931-м будущего капитана призвали в армию, а после дембеля он поступил и окончил Объединенную татаро-башкирскую военную школу и ВАШЛиЛН.

Также Нуреев был участником Финской и Великой Отечественной войн.