Путин возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Китае

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Президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

По его словам, в этом году работа будет сосредоточена на трех основных направлениях: открытости, инновациях и сотрудничестве.

«Российскую делегацию возглавит Президент Владимир Путин. Это свидетельствует о том, какое значение мы придаем экономическим отношениям с партнерами в АТР, в частности с КНР, высокой оценке нами китайских подходов к наращиванию потенциала АТЭС по стимулированию прогресса и благосостояния», – отметил Бердыев.

Посол также сообщил, что в рамках китайского председательства состоятся 11 министерских конференций. Он подчеркнул, что одной из ключевых задач АТЭС остается выработка практических решений для развития региональной экономики.

«Одна из главных ипостасей АТЭС – выступать “фабрикой мысли”, выдвигать прикладные идеи. Они сегодня как никогда востребованы, чтобы развернуть вспять волну протекционизма, санкций, вывести региональную экономику на траекторию интеграции. Китай уже предложил мощные инициативы, призванные подстегнуть взаимосвязанность, технологическое перевооружение, выстраивание в АТР зоны свободной торговли. Это созвучно российскому курсу, который Президент Путин очертил еще в 2015 году с акцентом на “интеграцию интеграций” на базе инициативы Большого евразийского партнерства (БЕП)», – подчеркнул посол по особым поручениям.

Он добавил, что Россия и АТЭС имеют ряд общих подходов к развитию экономического пространства и обеспечению безопасности на континенте.

«БЕП задуман как каркас общегоэкономического пространства без барьеров и разделительных линий, материальный фундамент единой и неделимой безопасности в масштабах континента. Так что точек соприкосновения между Россией и АТЭС много, будем соединять их в одну пунктирную линию», – добавил Бердыев.