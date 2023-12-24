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Путин восхитился боевым братством в России: Вряд ли в других армиях есть такое
Президент России Владимир Путин восхитился боевым братством в Вооруженных силах РФ. Во время церемонии вручения «Звезд Героя» после коллегии Минобороны он вспомнил о ранее награжденном бойце, который попросил наградить своего командира. Кадры показали в передаче «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Как рассказал сам командир на встрече с Путиным, боец не знал, что весь остальной экипаж уже был отмечен на следующей церемонии.
«Он не знал просто, но это тем более важно, подчеркнул глава государства. — Не знал ничего о вас, своих товарищах, но не забывал. Это, не знаю даже, только для России, наверное, характерно. Вряд ли где-нибудь в других армиях что-то подобное происходит. Только в нашем народе такое возможно».
Путин напомнил, что боец не попросил ничего для себя лично. Наоборот, он обратился с просьбой о новом танке для всего экипажа и награде для командира. В заключение Верховный главнокомандующий призвал дать отпуск героям.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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