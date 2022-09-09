Путин: Восстановление Саур-Могилы в ДНР — возрождение памяти о героях

Открытие восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила» — большое и знаковое событие для жителей Донбасса, граждан России и ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал в видеообращении, приуроченном к церемонии.

«Его восстановление — это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто не щадя себя освобождал Донбасс от нацистских захватчиков, отважно сражался за донецкие степи и берега Миуса, за высоту древней Саур-Могилы, которая стала важнейшим плацдармом при наступлении Красной армии летом 1943 года», — заявил глава государства.

Он отметил, что Саур-Могила, как Сапун-гора или Мамаев курган, стала великой святыней, за которую насмерть стояли отцы, деды и прадеды. Мемориал был возведен в 1967 году на средства шахтеров и жителей близлежащих городов и поселков и был почитаем, по-особому любим.

«Но в 2014 году спокойная, мирная жизнь в регионе закончилась. Новоиспеченные нацисты развязали здесь новую войну. Саур-Могила стала местом сражений, а мемориал был практически разрушен», — напомнил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что ополченцы Донбасса самоотверженно защищали родную землю и смогли отбить высоту, повторив подвиг предков. В честь современного поколения героев на возрожденном мемориале появились новые барельефы, приводит пресс-служба Кремля слова Президента.