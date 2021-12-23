Путин: Вопрос защиты детей от экстремизма актуален для всего мира

Защита подрастающего поколения от деструктивного влияния в онлайне — это вопрос, который актуален не только в России, но и по всему миру. Такое мнение на большой пресс-конференции высказал Президент России Владимир Путин.

«Это одна из проблем не только в России. Во всех странах обсуждается этот вопрос», — отметил он.

Глава государства добавил, что современные глобальные онлайн-платформы рассматривают молодежь как источник прибыли для своего бизнеса. При этом никто из них не задумывается над тем деструктивным контентом, который зачастую транслируют популярные соцсети.

«Вопрос номер один для них — извлечение прибыли. Отсюда и все негативные явления, которые с этим связаны. Это и призывы к суициду, это трагедии в школах. У нас 100 с лишним случаев таких серьезных преступлений предотвращено за последнее время», — подчеркнул Владимир Путин.

При этом он добавил, что во всем мире обсуждается деанонимизация в Сети.

«Здесь нужно соблюсти золотую середину: не подавлять свободу распространения информации и защитить общество от негативных проявлений», — заключил Президент.