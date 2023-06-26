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Путин: Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен
Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Об этом сказал Президент России Владимир Путин в своем вечернем обращении.
«С самого начала события незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен», – заявил глава государства.
Он подчеркнул, что организаторы мятежа не могли не понимать этого.
«Всё они понимали. В том числе и то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне, когда на фронте со словами «ни шагу назад» гибнут наши товарищи», – сказал Путин.
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