Путин: Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен

Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Об этом сказал Президент России Владимир Путин в своем вечернем обращении.

«С самого начала события незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен», – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что организаторы мятежа не могли не понимать этого.

«Всё они понимали. В том числе и то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне, когда на фронте со словами «ни шагу назад» гибнут наши товарищи», – сказал Путин.