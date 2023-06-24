В ряде регионов России введены дополнительные меры антитеррористического характера. ВС страны и другие государственные органы получили необходимые приказы. Об этом в своем обращении заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления», – сообщил глава государства.

Он подчеркнул, что сделает всё, чтобы защитить нашу страну и безопасность граждан.

«Как Президент России и Верховный Главнокомандующий, как гражданин России, сделаю всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасность, свободу граждан», – сказал Владимир Путин.