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Путин: Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы
В ряде регионов России введены дополнительные меры антитеррористического характера. ВС страны и другие государственные органы получили необходимые приказы. Об этом в своем обращении заявил Президент РФ Владимир Путин.
«Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления», – сообщил глава государства.
Он подчеркнул, что сделает всё, чтобы защитить нашу страну и безопасность граждан.
«Как Президент России и Верховный Главнокомандующий, как гражданин России, сделаю всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасность, свободу граждан», – сказал Владимир Путин.
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