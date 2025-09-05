Путин: Войска НАТО на Украине станут законными целями для армии РФ

В случае появления на Украине войска Североатлантического альянса превратятся в законные цели для российской армии – особенно при продолжении боевых действий. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По мнению российского лидера, возможность размещения на Украине воинских контингентов НАТО была одной из первопричин «втягивания» этой страны в альянс.

«Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», – подчеркнул Путин.

При этом он выразил уверенность, что после заключения «долгосрочного мира» не будет «никакого смысла» в дислокации на Украине войск стран Запада.

Накануне, 4 сентября, в Париже состоялась встреча так называемой «Коалиции желающих». По информации Президента Франции Эмманюэля Макрона, 26 входящих в коалицию стран подтвердили готовность отправить войска на Украину после установления перемирия или мира. Еще несколько государств пока формулируют свою позицию, уточнил французский лидер.