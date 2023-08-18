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Путин: ВОИ помогает людям с ограниченными возможностями обрести веру в себя
Президент РФ Владимир Путин поздравил Всероссийское общество инвалидов с 35-летием создания. Организация помогает людям с ОВЗ обрести веру в себя и свои силы, получить образование и заниматься спортом, туризмом.
Он отметил и работу, которую общество проводит для усовершенствования профильного законодательства.
Президент также обратился к участника торжественного заседания центрального правления ВОИ.
«Создание достойных условий для самореализации всех граждан России ‒ один из главных общенациональных приоритетов, значимый фактор успешного развития страны. И очень важно, что в этой большой, ответственной работе принимают деятельное участие такие крупные, авторитетные общественные организации, как Всероссийское общество инвалидов», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной пресс-службой Кремля.
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