Путин: ВОИ помогает людям с ограниченными возможностями обрести веру в себя

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Президент РФ Владимир Путин поздравил Всероссийское общество инвалидов с 35-летием создания. Организация помогает людям с ОВЗ обрести веру в себя и свои силы, получить образование и заниматься спортом, туризмом.

Он отметил и работу, которую общество проводит для усовершенствования профильного законодательства.

Президент также обратился к участника торжественного заседания центрального правления ВОИ.

«Создание достойных условий для самореализации всех граждан России ‒ один из главных общенациональных приоритетов, значимый фактор успешного развития страны. И очень важно, что в этой большой, ответственной работе принимают деятельное участие такие крупные, авторитетные общественные организации, как Всероссийское общество инвалидов», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной пресс-службой Кремля.