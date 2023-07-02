Путин: Водный транспорт всегда играл большую роль в истории нашей страны

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с их профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Водный транспорт всегда играл большую роль в истории нашей страны, формировании единого экономического пространства, в развитии социальной сферы. Многие поколения ваших предшественников – моряков и речников – трудились с полной отдачей, настойчиво добивались поставленных целей», – сказал глава государства.

Он отметил, что благодаря высокому профессионализму работников и приверженности традициям ветеранов сегодня отрасль развивается и уверенно набирает темпы: наращиваются грузовые и пассажирские перевозки, повышается качество предоставляемых услуг, улучшается береговая, логистическая инфраструктура.

«Впереди у вас – серьезные, масштабные задачи по организации работы водного транспорта в новых регионах России, налаживанию перспективных партнерских связей и международных торговых коридоров, созданию востребованных туристических маршрутов», – подчеркнул Путин.