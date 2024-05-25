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Политика 25 мая 2024 14:28

Путин во время визита пригласил Лукашенко «в гости»

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Президент России Владимир Путин во время поездки в Минск пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко нанести ответный визит. Об этом говорится в телеграм-канале «Пул первого».

Источники сообщают, что лидеры государств договорились о следующих встречах и обсудили дальнейшее взаимодействие. «Путин своего белорусского коллегу в гости тоже пригласил», — говорится в тексте.
Авторы отмечают, что в рамках 25-часового визита в Белоруссию Путин 14 часов уделил общению с Лукашенко.

#Владимир Путин #Александр Лукашенко
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