Путин во время визита пригласил Лукашенко «в гости»

Президент России Владимир Путин во время поездки в Минск пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко нанести ответный визит. Об этом говорится в телеграм-канале «Пул первого».

Источники сообщают, что лидеры государств договорились о следующих встречах и обсудили дальнейшее взаимодействие. «Путин своего белорусского коллегу в гости тоже пригласил», — говорится в тексте.

Авторы отмечают, что в рамках 25-часового визита в Белоруссию Путин 14 часов уделил общению с Лукашенко.