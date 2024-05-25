Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин во время визита пригласил Лукашенко «в гости»
Президент России Владимир Путин во время поездки в Минск пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко нанести ответный визит. Об этом говорится в телеграм-канале «Пул первого».
Источники сообщают, что лидеры государств договорились о следующих встречах и обсудили дальнейшее взаимодействие. «Путин своего белорусского коллегу в гости тоже пригласил», — говорится в тексте.
Авторы отмечают, что в рамках 25-часового визита в Белоруссию Путин 14 часов уделил общению с Лукашенко.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»