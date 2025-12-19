news_header_top
Общество 19 декабря 2025 15:13

Путин во время прямой линии призвал пропагандировать материнство, отцовство и детство

Деятелям культуры и СМИ необходимо пропагандировать материнство, отцовство и детство. С таким призывом во время прямой линии выступил Президент России Владимир Путин.

«Важно донести до людей радость материнства и отцовства. Хочу обратиться к деятелям культуры и СМИ. Прошу всегда думать об этом, разворачивайте всё в эту сторону, чтобы пропагандировать материнство, отцовство и детство», – заявил российский лидер.

В вопросах создания семьи важны не только материальные вопросы, но и понимание простого человеческого счастья, уверен Путин.

#прямая линия с Владимиром Путиным #многодетные семьи
