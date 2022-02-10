Путин: Внешнеполитическое ведомство имеет славную историю верного служения Родине

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником. Поздравительный адрес по случаю Дня дипломатического работника опубликован сегодня на сайте московского Кремля.

В поздравлении Путин отметил, что «российское внешнеполитическое ведомство имеет славную историю верного служения Родине и защиты ее интересов на международной арене». «И сегодня, опираясь на традиции прошлого, отечественные дипломаты достойно выполняют свой профессиональный долг», — написал Президент.

Он добавил, что взаимовыгодные связи России с зарубежными партнерами во многом развиваются благодаря усилиям сотрудников МИД.

Путин также отметил сложность и напряженность ситуации, складывающейся во всем мире, что «требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам».

Глава государства выразил уверенность, что «коллектив Министерства иностранных дел будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать всё возможное для укрепления позиций России на мировой арене». Он пожелал бывшим и нынешним дипломатам доброго здоровья, а действующим сотрудникам МИД — дальнейших успехов в работе.

День дипломатического работника отмечается ежегодно 10 февраля. Праздник был учрежден в октябре 2002 года указом Президента РФ.