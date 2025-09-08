Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции по предупреждению пыток

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной Думы законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Текст документа размещен в электронной базе нижней палаты Федерального Собрания.

В случае принятия новеллы помимо конвенции, заключенной 26 ноября 1987 года, окажутся денонсированы протоколы №1 и №2 от 4 ноября 1993 года к ней. Все эти документы были подписаны от имени Российской Федерации в Страсбурге 28 февраля 1996 года.

В пояснительной записке отмечается, что Россия с 2023 года не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и, соответственно, «не имеет возможности полноправно и полноценно участвовать в работе данного мониторингового механизма» из-за блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от РФ.

Утверждается, что обращения по этому вопросу игнорировались комитетом, несмотря на предусмотренный конвенцией принцип сотрудничества. Так как возникшие обстоятельства не только нарушают права российской стороны, но и «подрывают установленный Европейской конвенцией механизм взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств в сфере защиты от пыток и иного бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания», ее и предлагается денонсировать.

Денонсировать конвенцию предложило Правительство РФ. Входившая в Совет Европы с 1996 года, в 2022-м Россия решила покинуть организацию из-за приостановки права на представительство в уставных органах СЕ. РФ уведомила о своем выходе и о денонсации ключевого документа совета – Европейской конвенции по правам человека.

Вместе с тем российские власти не раз заявляли, что не отказываются от международных обязательств, касающихся борьбы с преступлениями и нарушениями прав человека, но применяют в этой сфере национальное законодательство, замечает ТАСС.