Путин внес в Госдуму протокол о праве белорусов участвовать в выборах в России

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Президент России Владимир Путин направил в Госдуму на ратификацию протокол, согласно которому белорусы, постоянно проживающие на территории России, смогут избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Проектом федерального закона предлагается ратифицировать Протокол о внесении изменений в Договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 г., подписанный в Москве 13 марта 2025 г.

«Протоколом предусматривается, что граждане одной Договаривающейся Стороны, постоянно проживающие на территории другой Договаривающейся Стороны, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления на территории этой Договаривающейся Стороны», – говорится в пояснительной записке.