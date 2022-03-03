Путин внес в Госдуму поправки к соглашению о миротворческой деятельности ОДКБ

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении поправок в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ. Документом предусматривается внесение в него понятия «координирующее государство», сообщается в электронной базе Госдумы.

«Протоколом вводится понятие „координирующее государство“ и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира», — отмечается в тексте.

Данный протокол был подписан в Душанбе осенью прошлого года.