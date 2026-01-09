news_header_top
Общество 9 января 2026 15:25

Путин внес в ГД соглашение с Белоруссией о защите граждан от иностранного преследования

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации соглашения с Белоруссией, направленного на защиту граждан двух стран от необоснованного преследования со стороны иностранных государств и международных судебных инстанций. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В проекте федерального закона предлагается «ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, подписанное в городе Москве 13 марта 2025 года».

Как следует из пояснительной записки, соглашение ориентировано на развитие конструктивного сотрудничества между Москвой и Минском. Его цель – обеспечить защиту граждан обеих стран и гарантировать их права и свободы в связи с необоснованным уголовным преследованием третьими сторонами.

#Владимир Путин #россия и белоруссия #Госдума
