Путин внес в ГД соглашение с Белоруссией о защите граждан от иностранного преследования

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации соглашения с Белоруссией, направленного на защиту граждан двух стран от необоснованного преследования со стороны иностранных государств и международных судебных инстанций. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В проекте федерального закона предлагается «ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, подписанное в городе Москве 13 марта 2025 года».

Как следует из пояснительной записки, соглашение ориентировано на развитие конструктивного сотрудничества между Москвой и Минском. Его цель – обеспечить защиту граждан обеих стран и гарантировать их права и свободы в связи с необоснованным уголовным преследованием третьими сторонами.