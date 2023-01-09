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Политика
9 января 2023  11:50

Путин внес в ГД проект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Напомним, что ранее членство России в Группе государств против коррупции было прекращено Комитетом министров Совета Европы.

«Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года», — говорится в документе, опубликованном в думской электронной базе.

В проекте поясняется, что Россия лишена права голоса и возможности участия в обсуждении и принятии докладов. Такие условия неприемлемы, поэтому РФ должна денонсировать конвенцию.

#Владимир Путин
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