Путин внес в ГД поправки о лишении гражданства за дискредитацию российской армии

В Госдуму поступила президентская поправка к законопроекту о гражданстве, по которому человека могут лишить приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Новация расширяет перечень преступлений, которые должны наказываться прекращением приобретенного гражданства, – речь о статьях Уголовного кодекса.

Основанием могут быть такие преступления, как публичные призывы к экстремизму, осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, распространение заведомо ложной информации об ВС России и исполнении госорганами своих полномочий, публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии, а также посягательство на жизнь государственного деятеля, организация вооруженного мятежа, разбой, грабеж, взятки, вандализм, надругательство над государственным гербом и флагом.

Госдума рассмотрела законопроект в первом чтении в апреле. В изначальном варианте документа предлагалось лишать гражданства за тяжкие преступления против государства, террористическую деятельность, наркоторговлю и подделку документов, по добровольному желанию гражданина.

Проект также предусматривает сокращение числа требований к более чем 20 категориям претендентов на российский паспорт и расширяет полномочия Президента страны по определению категории тех, кто имеет право на упрощенное приобретение гражданства.