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Путин внес три кандидатуры на должность губернатора ЯНАО
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Президент России Владимир Путин назвал трех кандидатов на должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Они внесены на рассмотрение заксобрания региона.
По данным пресс-центра заксобрания, среди претендентов на должность оказался и действующий глава Дмитрий Артюхов. Два других – депутаты парламента региона Александр Голубенко и Максим Лазарев.
Напомним, что выборы состоятся в единый день голосования, 10 сентября.
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