Путин внес три кандидатуры на должность губернатора ЯНАО

Президент России Владимир Путин назвал трех кандидатов на должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Они внесены на рассмотрение заксобрания региона.

По данным пресс-центра заксобрания, среди претендентов на должность оказался и действующий глава Дмитрий Артюхов. Два других – депутаты парламента региона Александр Голубенко и Максим Лазарев.

Напомним, что выборы состоятся в единый день голосования, 10 сентября.