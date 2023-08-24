news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 24 августа 2023 09:54

Путин внес три кандидатуры на должность губернатора ЯНАО

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Президент России Владимир Путин назвал трех кандидатов на должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Они внесены на рассмотрение заксобрания региона.

По данным пресс-центра заксобрания, среди претендентов на должность оказался и действующий глава Дмитрий Артюхов. Два других – депутаты парламента региона Александр Голубенко и Максим Лазарев.

Напомним, что выборы состоятся в единый день голосования, 10 сентября.

#Ямало-ненецкий автономный округ #Владимир Путин
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное