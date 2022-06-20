Путин внес изменения в закон о приватизации госимущества

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в федеральный закон о приватизации. Теперь в качестве вклада государства в уставный капитал акционерного общества, единственным акционером которого является РФ, может вноситься 100% акций другого акционерного общества. Документ опубликован на портале правовой информации.

Предполагается, что изменения позволят повысить эффективность управления «дочками» холдинговых структур различных секторов экономики, 100% акций которых находятся в собственности государства.

Кроме того, после внесения изменений появится возможность сократить сроки принятия решений при управлении такими акциями и оптимизировать имущество госказны.