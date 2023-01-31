Путин внес изменения в указ об уровнях террористической опасности в России

В России внесены поправки в указ, касающийся установления уровней террористической опасности. Документ подписал Президент РФ Владимир Путин.

В новой редакции из указа исключен пункт о сроках такого режима. Ранее предполагалось, что «уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток». Кроме того, изменились параметры введения различных уровней. Всего их три: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический).

«Внести в указ Президента РФ от 14 июня 2012 года № 851 „О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства“, <...> и в Порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, <...> изменения», — отмечается в документе.