Путин вместе с Шойгу наблюдал за ходом военных учений «Восток-2022»

Президент России Владимир Путин лично наблюдал за ходом основного этапа стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский в Приморском крае вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе маневров предусмотрены разные варианты действий межвидовых и коалиционных группировок войск для обеспечения безопасности России и ее союзников в зоне Восточного военного округа.

Учения проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах ВВО (это Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба и Успеновский), а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.