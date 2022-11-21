Путин включил юрлиц и ИП из новых регионов в гражданский оборот

В Единый госреестр юрлиц (ЕГРЮЛ) вносятся сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях из новых регионов России. Закон об их включении в гражданский оборот подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

«Законопроектом предложены правила по включению в российский гражданский оборот юридических лиц, действующих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области на день принятия в Российскую Федерацию новых субъектов», — отмечается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В ЕГРЮЛ появится информация о наименовании, адресе и руководстве юрлиц из старых списков ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Юрлица, которые будут включены в реестр, должны привести свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством.

Чтобы продолжить работу после 30 июня следующего года, ИП из этих регионов должны будут пройти регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.