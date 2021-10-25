Путин включил в состав Совбеза России полпреда в Сибирском федеральном округе
В состав Совета безопасности России вошел полпред Президента РФ в СФО Анатолий Серышев. Соответствующий указ главы государства появился на официальном портале правовой информации.
«Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <...> изменение, включив в него в качестве члена Совета безопасности Российской Федерации Серышева А. А. — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе», — отмечается в документе.
Серышев стал полпредом Президента РФ в СФО 12 октября, а, согласно законодательству, все полномочные представители в регионах входят в состав Совета безопасности.