Путин включил в программу переселения соотечественников из недружественных стран

В государственную программу добровольного переселения в Россию включены соотечественники из недружественных стран, уже находящиеся в РФ и получившие статус беженца, либо пребывающие в третьих странах. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее гражданин мог подать личное заявление в российское диппредставительство либо другой уполномоченный орган на территории своей страны. Исключение делалось для тех, кто постоянно либо временно проживал в России на законных основаниях, а также беженцев, массово прибывших в страну в экстренном порядке. В таком случае они смогли подать заявку уже из России.

Теперь же условия смягчены для соотечественников, которые постоянно проживают в недружественных государствах, «прибывших на территорию РФ и признанных беженцами на территории РФ или получивших временное убежище».

Также они могут подать документы, находясь не только в государстве, гражданами которого они являются, но и из страны пребывания.