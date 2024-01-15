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Политика 15 января 2024 15:37

Путин включил президента РАН Красникова в состав Совбеза России

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Президент России Владимир Путин внес изменения в состав Совета безопасности страны. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Новым членом Совбеза стал президент Российской академии наук Геннадий Красников.

Красников, напомним, возглавляет РАН с 20 сентября 2022 года.

#совбез рф #Владимир Путин
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