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Путин включил президента РАН Красникова в состав Совбеза России
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Президент России Владимир Путин внес изменения в состав Совета безопасности страны. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Новым членом Совбеза стал президент Российской академии наук Геннадий Красников.
Красников, напомним, возглавляет РАН с 20 сентября 2022 года.
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