Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты России

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении летчика Константина Ярошенко в состав членов Общественной палаты РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В апреле Ярошенко спустя 12 лет, проведенных в американской тюрьме, вернулся к семье в Ростов-на-Дону.

Напомним, в США россиянина приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке транспортировки кокаина. 27 апреля его обменяли на американца Тревора Рида, которого в России осудили за нападение на полицейского. Он отбывал наказание год и девять месяцев.