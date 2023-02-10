Путин: Вклад лесного комплекса в ВВП России составляет около 1%

На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины, лесопромышленность имеет хороший потенциал для развития. Об этом на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Это огромное естественное преимущество нашей страны и с точки зрения экологии, и с позиции индустриального развития. Вопрос в том, насколько рачительно мы распоряжаемся этим ресурсом, – сказал глава государства. – При этом фактические объемы заготовки в нашей стране существенно ниже расчетной лесосеки, а вклад лесного комплекса в ВВП России составляет относительно небольшую величину – около 1% (0,99%)».

Лесопромышленная сфера имеет резервы для развития, подчеркнул Путин. Он также отметил, что необходимо выдержать вектор развития лесопромышленного комплекса, а именно наращивание спроса внутри страны, увеличение собственных перерабатываемых мощностей и выпуск качественной продукции с высокой добавленной стоимостью, включая деревянные дома, мебель, бумагу.