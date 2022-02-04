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Здоровье
4 февраля 2022  14:29

Путин: Важно и впредь объединять усилия в борьбе против рака

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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов мероприятия, посвященного Всемирному дню борьбы против рака. Текст телеграммы опубликован на сайте московского Кремля.

Темы, которые будут обсуждаться на сегодняшнем мероприятии, Путин назвал стоящими на острие общественного внимания. Президент подчеркнул, что «важно и впредь объединять усилия ведущих медицинских центров, научного и профессионального сообщества, внедрять передовые методики предупреждения и своевременной диагностики, укреплять международный диалог и сотрудничество на столь значимом направлении современного здравоохранения». 

«От эффективности такой работы, без преувеличения, зависят жизни миллионов людей на планете», — акцентировал внимание глава государства. 

Путин поблагодарил организаторов за подготовку такого важного мероприятия. В адрес медицинских работников он выразил слова особой признательности «за самоотверженный и благородный труд».

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями ежегодно отмечается 4 февраля.

#Владимир Путин #рак
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