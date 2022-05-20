Путин: Важно, что мусульмане России активно участвуют в расширении международных связей

Важно, что российские мусульмане активно участвуют в расширении международных связей страны. Это подтверждают и мероприятия, которые проходят в Казани, прежде всего — KazanSummit и очередное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». На это обратил внимание Президент РФ Владимир Путин в своем приветствии участникам торжеств по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

В приветствии, которое зачитал на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, глава государства поздравил участником мероприятия с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией — «значимым событием для мусульманской уммы России и мира».

«Мы искренне рады, что на эти торжества в Татарстан приехали гости из десятка государств, политики, религиозные и общественные деятели, представители научных и творческих кругов, средств массовой информации», — подчеркнул Путин.

Он заметил, что принятие Волжской Булгарией ислама стало одной из значительных вех в истории России, оказало большое влияние на ее становление как многоконфессионального государства, сыграло важную роль в формировании единого и сплоченного многонационального народа страны.

«На протяжении столетий российские мусульмане вносили и вносят значительный вклад в развитие государства. Их яркие достижения в самых разных сферах — неотъемлемая часть нашего богатейшего исторического, научного, культурного и духовного наследия. Нынешнее поколение мусульман России с уважением относится к обычаям и традициям своих предков, сохраняет твердую приверженность их заветам честного служения Отечеству, высоким идеалам патриотизма и справедливости. В ходе проведения специальной военной операции на Украине бойцы-мусульмане проявляют стойкость, мужество и самоотверженность», — говорится в приветствии Президента РФ.

Путин заверил, что Россия придает большое значение укреплению дружественных связей с мусульманскими странами как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества. «Мы координируем усилия в решении многих важных проблем региональной и глобальной повестки дня, вместе выступаем против использования в международных отношениях шантажа, дискриминационных мер, политического и экономического диктата», — уточнил он.

«Рассчитываем и впредь наращивать взаимовыгодное продуктивное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. Убежден, что встречи в рамках происходящих мероприятий будут способствовать свободному обмену мнениями, а также запуску новых перспективных и полезных инициатив», — резюмировал Президент РФ.