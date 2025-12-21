Путин: В зоне торговли ЕАЭС и СНГ суммарно 730 миллионов потребителей

Президент России Владимир Путин заявил, что торговые зоны ЕАЭС и СНГ суммарно охватывают 730 миллионов потребителей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова российского лидера на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

«В целом общее экономическое пространство ЕАЭС, зона свободной торговли СНГ вместе охватывают огромный рынок в 730 миллионов потребителей», – заявил Путин.

Евразийский экономический союз – международная организация, созданная в 2015 году с целью экономической интеграции ее участников. По состоянию на 2025 год в ЕАЭС входят пять государств: Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия, а Молдова, Узбекистан и Куба имеют статусы наблюдателей.