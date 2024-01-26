Путин: В зоне СВО находится свыше 600 тыс. человек

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На сегодня в зоне спецоперации находятся более 600 тыс. человек. Об этом Президент России Владимир Путин сказал на встрече со студентами – участниками СВО.

Он поблагодарил участников встречи за их решение встать на защиту Родины и отметил, что в характере российского народа в трудные моменты подставлять плечо стране.

«Студенты в целом по стране очень живо реагируют на то, что происходит в стране, вокруг нашей страны. 19 тонн крови студенты разных вузов страны сдали, чтобы поддержать наших бойцов, которые нуждаются. Это процесс, который постоянно продолжается. Волонтеры работают. Делают это искренне. В этом смысле вся страна искренне развернулась в сторону тех, кто не жалея себя, защищают Родину на поле боя. Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения. Что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая – почти 2 тыс. км. И в зоне боевых действий находится свыше 600 тыс. человек. Механизм огромный», – сказал глава государства.

Он отметил, что решил провести сегодняшнюю встречу для того, чтобы услышать от самих участников, как идет работа, и узнать, что нужно сделать для того, чтобы свести любые издержки к нулю.