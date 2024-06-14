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СВО 14 июня 2024 20:08

Путин: В зоне спецоперации находятся 700 тыс. российских военных

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Путин: В зоне спецоперации находятся 700 тыс. российских военных
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Сейчас в зоне специальной военной операции находятся около 700 тыс. российских военных. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в мастерской управления «Сенеж».

«Вот, программа „Время героев“ — 80 человек. Восемьдесят человек! А у нас в зоне специальной военной операции — почти 700 тыс.», — сказал он.

До этого в ходе встречи глава государства отметил омоложение командного состава российских Вооруженных сил. «У нас командующие округами, а, соответственно, [и] группировками — в среднем 56 лет, командующий армией — 50 лет, командующий дивизией — в среднем 46 лет», — сообщил он.

Путин также отметил необходимость для командиров «прежде всего людей беречь», для чего необходимы люди одновременно «достаточно опытные» и «достаточно молодые для своего уровня руководства войсками». «У нас сейчас в целом это получается», — уверен он.

#Владимир Путин #спецоперация
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