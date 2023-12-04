Путин: В вопросе мигрантов нужно соблюдать этнокультурный баланс

Фото: пресс-служба Кремля

В вопросе мигрантов нужно соблюдать этнокультурный баланс. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Видеофрагмент встречи опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«Здесь должен соблюдаться этнокультурный баланс. Конечно, всё, что происходит в этой сфере, прежде всего продиктовано интересами экономики, нехваткой рабочих рук. Но нужно, безусловно, этих людей готовить. Нам нужно такие трудовые ресурсы привлекать, которые отвечают интересам российской экономики. Они должны быть подготовлены с языковой точки зрения, этнокультурной, уважать законы», – заявил Президент.

Он подчеркнул, что все приезжающие должны соблюдать российские законы, с уважением относиться к традициям народов, которые проживают в нашей стране. Путин добавил, что во главе угла ставятся интересы российских граждан.