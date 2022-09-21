Путин: В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе подталкивают Киев к нанесению ударов по России

Лидеры стран Запада подталкивают киевский режим к нанесению ударов по территории России, в том числе с использованием ядерного оружия. Такие удары не останутся без ответа. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны.

«В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением политического, экономического, культурного — вообще всякого суверенитета. С полным разграблением нашей страны. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозим атомной катастрофой, но и высказываниях, некоторых высокопоставленых представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными чем у стран НАТО», – сказал он.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил о ходе военной спецоперации по освобождению Донбасса от неонацистского режима, и подписал указ о проведении частичной мобилизации в стране.