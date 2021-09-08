Путин: В Татарстане любят спорт, уделяют много внимания развитию передовой инфраструктуры

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума «Россия — спортивная держава», который сегодня стартовал в Казани. Он пожелал им успешной и плодотворной работы и выразил уверенность, что мероприятие даст старт новым проектам. При этом он подчеркнул, что форум проходит в Татарстане неслучайно, ведь в республике любят спорт и уделяют много внимания развитию современной и самой передовой инфраструктуры.

«Традиция проведения этого форума была заложена в 2009 году именно здесь, в Казани, в столице Татарстана — в республике, где любят спорт, уделяют приоритетное внимание развитию современной, самой передовой инфраструктуры, строят не только уникальные стадионы и комплексы, но и доступные, удобные объекты для спортивных занятий на селе, в школах и вузах, во дворах. Спорт, здоровый образ жизни — сегодня это мощная объединяющая сила для татарстанцев, настоящий ресурс развития нашей страны», — отметил Президент России.

Форум «Россия — спортивная держава» стал авторитетной и востребованной площадкой для общения лидеров спортивного движения, для обмена опытом, лучшими практиками между представителями международных, российских спортивных организаций, атлетами и тренерами, добавил Владимир Путин.

Отдельно он упомянул первые Игры стран СНГ, которые проходят в эти дни в Казани. Он пожелал спортсменам успехов и подчеркнул, что в Татарстане накоплен богатый опыт проведения крупных международных спортивных мероприятий.

«Такой богатейший опыт, в том числе популяризации, развития спорта, безусловно, достоин изучения и распространения — как в нашей стране, так и за ее пределами», — заключил Владимир Путин.