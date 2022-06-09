Путин: В современном мире страна может быть либо суверенной, либо колонией

В современном мире у государств нет промежуточного состояния. Страна может быть либо суверенной, либо колонией, заявил Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Потому что не бывает какого-то промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии не называть», – сказал глава государства на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными на площадке ВДНХ, добавив, что у колоний нет шанса выжить в жесткой геополитической борьбе.

Он отметил, что в современном динамично меняющемся мире страна или группа стран, которые не могут принимать независимых решений – это уже в известной степени показатель колониального устройства. Путин не стал называть конкретные государства, заявив, что «не хочет никого обижать».

«Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю на глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет», – подчеркнул российский лидер.