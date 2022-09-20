Путин увидел в саммите ШОС свидетельство движения к многополярному миру

Шанхайская организация сотрудничества — это самая крупная в мире региональная организация, а движение к многополярному миру является магистральным направлением мировой политики. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> то, что движение к многополярному миру является магистральным, стратегическим вектором мировой политики, подтвердил состоявшийся на днях в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества», — заметил российский лидер на церемонии вручения верительных грамот 24 вновь прибывшим послам иностранных государств.

Кроме того, Путин добавил, что страны — участницы ШОС убеждены — современный мир должен опираться на общепризнанные нормы международного права, принципы равной и неделимой безопасности, взаимоуважительного сотрудничества при центральной роли ООН.

Все предложенные послами инициативы и предложения, нацеленные на упрочение взаимопонимания между Россией и их народами, будут пользоваться поддержкой российских властей, общественных и деловых кругов РФ, заверил Президент.

«На вас возложена важная и ответственная миссия — содействовать развитию многоплановых отношений между представляемыми вами государствами и Россией», — подытожил Владимир Путин.