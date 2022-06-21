Путин: В следующем году нужно создать цифровой реестр требований в сфере строительства

Президент России Владимир Путин поручил в следующем году создать цифровой реестр требований в сфере строительства. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Госсовета РФ по строительной отрасли и сфере ЖКХ.

«Уже в следующем году нужно создать цифровой доступный реестр четких, исчерпывающих требований в сфере строительства, обеспечить здесь максимальную прозрачность», – сказал Путин.

Президент заметил, что документы социально-экономического и территориального планирования, дорожного и градостроительного развития часто не синхронизированы. По его словам, все это не только увеличивает сроки и усложняет принятие решений о строительстве объекта, но и приводит к дисбалансу развития территорий.

«Так как застройка зачастую идет без учета перспективных планов и в итоге съедается городское пространство, нередко нарушается внешний облик, уникальный колорит населенных пунктов, нагрузка на инфраструктуру увеличивается. Долгосрочные последствия этого, конечно, не просчитываются. И часто получается, что люди покупают жилье, а потом часами добираются до работы или возят детей в школы в другой район города, не имеют возможности устроить детей в близлежащий детский сад. Вроде купили хорошую квартиру, но сразу столкнулись с другими проблемами», – добавил глава государства.

При этом он подчеркнул, что реальные изменения к лучшему есть, но «в среднем на принятие градостроительного решения все еще может уходить до двух лет». «А нам всегда, особенно сейчас, нужно ценить такой ресурс, как время, чтобы деньги, государство, строительный бизнес быстрее вкладывались в дело, чтобы граждане видели ощутимый результат, благоустроенное пространство и новое жилье», – резюмировал Путин.