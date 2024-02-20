Путин: В школах нужно создавать воспитательные пространства

В российских школах необходимо предусмотреть создание воспитательных пространств. Это повзолит сделать воспитательную работу не формальной, а увлекательной и интересной, уверен Президент РФ Владимир Путин.

«Предусматривать такие возможности в том числе в ходе капитального ремонта школ», – заявил глава государства на совещании, посвященном капремонту образовательных учреждений.

В пример он привел школы, в которых при поддержке детей, родителей и учителей проводятся выставки, посвященные истории родного края, ратным и трудовым подвигам нашего народа. Также открываются центры детских инициатив и всероссийского движения детей и молодежи.

Помимо этого, заметил Путин, школы должны быть пространством, в котором дети могут попробовать себя в разных направлениях: науке, искусстве, изобретательстве. Поэтому крайне важно, чтобы капитальный ремонт затрагивал актовые залы, библиотеки, развивать среду для кружков, секций, школьных театров.

Отдельно он призвал региональные власти обратить внимание на создание школьных творческих и волонтерских центров, художественных мастерских. «Все это, безусловно, вложение в наше будущее, в то, чтобы наши дети выросли разносторонними, гармоничными, многогранными людьми», – заключил Владимир Путин.