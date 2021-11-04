Путин в Севастополе возложил цветы к мемориалу окончания Гражданской войны

Сегодня Президент России Владимир Путин прибыл в Севастополь, где возложил цветы к мемориалу, посвященному окончанию Гражданской войны, сообщает ТАСС.

Глава государства осмотрел мемориал в Карантинной бухте Севастополя, остановился около его доминанты — колонны, на которой установлена скульптура матери-России и с трех сторон выбиты в камне стихи, посвященные трагедии Гражданской войны.

В церемонии приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев и полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов, представители традиционных конфессий и национальных общественных объединений Крыма, а также курсанты и юнармейцы. На рейде Севастополя стоит фрегат «Адмирал Макаров».

Позже у Президента РФ запланирована рабочая встреча с Развожаевым. Также из Севастополя Владимир Путин примет участие в заседании в режиме видеоконференции Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси.