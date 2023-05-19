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Путин: В ряды участников СВО и волонтеров встали все народы России
Участие в СВО, а также в волонтерском движении, которое оказывает помощь фронту и тылу, принимают представители всех наций, проживающих в России. Об этом на Совете по межнациональным отношениям заявил Президент России Владимир Путин.
«Высоких боевых наград уже удостоены представители более сотни национальностей России, - подчеркнул он. – Мы вместе гордимся нашими героями, вместе поддерживаем наших военнослужащих и словом, и делом».
Он добавил, что единство помыслов и действий миллионов россиян делает страну крепче и лучше.
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