Путин: В ряды участников СВО и волонтеров встали все народы России

Участие в СВО, а также в волонтерском движении, которое оказывает помощь фронту и тылу, принимают представители всех наций, проживающих в России. Об этом на Совете по межнациональным отношениям заявил Президент России Владимир Путин.

«Высоких боевых наград уже удостоены представители более сотни национальностей России, - подчеркнул он. – Мы вместе гордимся нашими героями, вместе поддерживаем наших военнослужащих и словом, и делом».

Он добавил, что единство помыслов и действий миллионов россиян делает страну крепче и лучше.