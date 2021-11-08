Путин: В России всегда традиционно развивалось вертолетостроение

Отечественное вертолетостроение всегда было поводом для национальной гордости. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой холдинга «Вертолеты России» Андреем Богинским, сообщает пресс-служба Кремля.

«Андрей Иванович, у нас вертолетостроение традиционно всегда развивалось, мы всегда по праву гордились нашим вертолетостроением. Сколько сейчас — 8 тыс. наших машин эксплуатируется в 100 странах мира, по-моему?» — спросил Путин в начале встречи.

Руководитель компании подтвердил эту информацию, добавив, что производственные мощности холдинга сейчас позволяют выпускать примерно 360 вертолетов в год.

«Более 430 эксплуатантов есть. И благодаря государству наши мощности сегодня составляют порядка 360 вертолетов в год, мы можем производить», — отметил он.

Вертолетостроительный холдинг «Вертолеты России» входит в состав государственной корпорации «Ростех».